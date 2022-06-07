خبير الانتقالات رومانو: ريال مدريد ينهي صفقة تشواميني

أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن ريال مدريد حسم صفقة الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط نادي موناكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوجه ريال مدريد للتعاقد مع تشواميني، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعد فشل صفقة مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع "تويتر": "المفاوضات مع تشواميني وصلت للمرحلة الأخيرة بالأمس بين ريال مدريد وموناكو".

وأضاف خبير الانتقالات الشهير: "الآن، الاتفاق تم بشكل كامل بعد الاجتماع الأخير، وستكون الصفقة بقيمة 80 مليون يورو بجانب الإضافات، لتصل إلى 100 مليون يورو".

Aurelién Tchouaméni to Real Madrid, here we go! Talks were at final stages yesterday night between Real and Monaco, it’s now fully agreed after final meeting for €80m plus add-ons to €100m. ⚪️🤝 #RealMadrid



Tchouaméni only wanted Real with contract until 2027 already agreed. pic.twitter.com/rCBPeEWY3r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

وواصل: "تشواميني كان يريد فقط الانتقال لريال مدريد، وتم الاتفاق معه على توقيع عقد حتى صيف 2027".

واختتم رومانو: سيقوم ريال مدريد وموناكو الآن بإعداد الأوراق الرسمية لصفقة تشواميني. لم يتم التوقيع عليه بعد، ولكن تم الاتفاق بنسبة 100% بعد الاجتماع الأخير".

Real Madrid and AS Monaco will now prepare official paperworks for Tchouaméni deal. It’s not signed yet but 100% agreed after final meeting. ⚪️✍🏻 #RealMadrid



Part of €20m add-ons will be easy to reach. PSG wanted to offer €100m guaranteed but left the negotiations last Friday. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

المصدر: وكالات