مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن الفريق سيشارك بصورة طبيعية في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وكانت لجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد اتخذت قرارا بمنع أي ناد تعرض لحكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية قبل نهاية عام 2021، ولم يسو الحكم حتى نهاية مارس الماضي، من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ووضع ذلك القرار نادي الزمالك في أزمة، بسبب العقوبات المفروضة عليه سلفا بسبب قضايا اللاعبين محمد إبراهيم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" المعلقة حتى الوقت الراهن.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، في مقر نادي الزمالك: "مستحقات مارتيمو البرتغالي المستحقة لدى الزمالك سيتم سدادها قبل 30 يونيو الجاري حتى لا يتعرض النادي لإيقاف القيد".

وأضاف: "الزمالك تقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية في قضية سبورتنغ لشبونة ضد النادي بخصوص اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويتم النظر في الاستئناف".

وواصل رئيس الزمالك: "الزمالك لن يواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات الإفريقية، النادي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا بصورة طبيعية".

ووجه مرتضى منصور رسالة شكر لهاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب دعمه للنادي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

المصدر: وكالات