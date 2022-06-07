2 مليون يورو تهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بات فريق الزمالك مهددا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد في ظل المشكلات المتورط فيها النادي "الأبيض" مع أندية أخرى بسبب بعض لاعبيه السابقين والحاليين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق خلال تصريحات إذاعية الثلاثاء: إن نادي الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلا بعد تسديد غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم.

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وأوضح شوبير: "الزمالك مطالب بتسديد الغرامات المقررة عليه في قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى لا توقع عليه عقوبات جديدة، ولن يشارك الفريق في دورى أبطال إفريقيا ولن يحصل على رخصة الأندية المحترفة حال عدم تسديد هذه الغرامات".

وتابع: "الزمالك مطالب بتسديد مليون يورو في قضية محمد إبراهيم ومليون يورو في قضية شيكابالا بسبب الفوائد ومطالب بهذه المبالغ سريعا".

وأضاف شوبير: "على الزمالك تسديد هذه المبالغ قبل 30 يونيو الحالي، والزمالك يضع عينيه على أموال كهربا من أجل سداد المبلغ وهذه الأموال لن تسدد قبل 30 يونيو، وكذلك ينتظر الزمالك مبالغ صفقة مصطفى محمد وهذه لا أعتقد أن الجانب التركي سيدفعها خاصة بعد تألق اللاعب مؤخرا".

وكشف نادي الزمالك سابقا أن كل الأموال المستحقة على النادي سواء لأندية أو لاعبين سيتم سدادها قبل 30 يونيو الحالي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"