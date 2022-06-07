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رسميا.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري

الرياضة

رسميا.. الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري
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أعلنت الشركة المتحدة وبريزنتيشن الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي من أجل استضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات.

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ولم تنته منافسات مسابقة كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن، حيث تستكمل منافساته بالتزامن مع لعب مواجهات كأس مصر للنسخة الحالية.

ووقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضية، لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.

المصدر: "وكالات"

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