شاهد.. أفضل قفزة بالزانة لهذا العام في الهواء الطلق

حقق السويدي أرمان دوبلانتيس أفضل رقم هذا العام في مسابقة القفز بالزانة بالهواء الطلق عندما سجل 6,01 متر الاثنين، في لقاء هنغلو الهولندي الدولي في ألعاب القوى.

وعلى الرغم من الرياح ودرجة الحرارة الباردة (حوالي 16 درجة) والأمطار الخفيفة المتقطعة، نجح دوبلانتيس البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في أول قفزة له على ارتفاع أكثر من 6 أمتار في موسمه الصيفي، في محاولته الأولى، قبل أن يتوقف عن المنافسة.

Highest jump in the world this year @FBKGamesHengelo pole vault:

6.01 METER HIGH by ARMAND DUPLANTIS pic.twitter.com/oXUmEwYIjO — Frank Krake (@FrankKrake1) June 6, 2022

وكان النجم السويدي الواعد في مسابقة القفز بالزانة والبالغ 22 عاما، حطم الرقم القياسي العالمي مرتين داخل القاعة هذا الشتاء ليصل إلى 6,20 أمتار.

ويهدف بطل أوروبا والألعاب الأولمبية هذا الصيف إلى التتويج باللقب العالمي في الهواء الطلق في بطولة العالم في يوجين الأمريكية في الفترة بين 14 و25 يوليو المقبل، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص سجله.

وتفوق دوبلانتيس على الهولندية روتغر كوبيلار (5,70 م) والبلجيكي بن برويدرز (5,60 م).

المصدر: "أ ف ب"