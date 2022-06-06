إيكاردي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

أعلن الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بقاءه مع الفريق الفرنسي حتى نهاية عقده.

وارتبط اسم ماورو إيكاردي، البالغ من العمر 29 عاما، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان للحصول على فرصة اللعب بشكل أكثر، في ظل استحالة حدوث ذلك في الفريق الفرنسي.

وشارك ماورو إيكاردي في الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان في 30 مباراة بواقع 1307 دقيقة، وسجل خمسة أهداف فقط.

وقال إيكاردي في تصريحات عبر صحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "مسيرتي تحت التهديد؟.. لا يزال لدي عقد لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان عكس ما يقال".

وأضاف "لا تقلقوا ما زلت في الـ29 من عمري والناس يعرفون من أنا بعد تسجيلي أكثر من 200 هدف، والآن قد قررت البقاء هنا وجعل نفسي متاحا".

وانضم ماورو إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2020 قادما من نادي إنتر ميلان، وشارك مع الفريق الباريسي منذ ذلك الحين في 92 مباراة، وسجل خلالها 38 هدفا إضافة إلى صناعة 10 أهداف.

المصدر: وكالات