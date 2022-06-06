شاهد.. جورجينا تحتفل بعيد ميلاد توأم رونالدو في غياب الدون

حرصت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز على الاحتفال بعيد ميلاد توأم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن الحفل لالتزامه بمباراة منتخب بلاده ضد سويسرا.

وشاركت جورجينا جمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بمقطع فيديو ومجموعة من الصور الاحتفال بعيد ميلاد التوأم "إيفا واتيو" الخامس، ويظهر أولاد رونالدو في الفيديو وهم يحتفلون على طريقة والدهم بقفزته الشهيرة.

بينما أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ساحق على نظيره السويسري (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، وذلك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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يذكر أن لدى كريستيانو رونالدو (37 عاما) خمسة أولاد، وهم، نجله الأكبر كريستيانو جونيور، المولود بتاريخ 17 يونيو 2010 في الولايات المتحدة، فيما لم يكشف علنا عن هوية الأم وفقا للاتفاق معها، ثم أصبح والدا لتوأمين، هما ابنته إيفا وابنه ماتيو، المولودان في يونيو 2017 في الولايات المتحدة عن طريق الحمل البديل.

ورزق النجم البرتغالي من جورجينا بابنتهما آلانا مارتينا في 12 نوفمبر 2017، إضافة إلى توأم في 18 أبريل، خسر الثنائي رضيعهما، بينما بقيت طفلتهما "بيلا إزميرالدا" على قيد الحياة.

المصدر: وكالات