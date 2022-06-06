رونالدو يوجه رسالة "مؤثرة" لجماهير مانشستر يونايتد

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رسالة إلى جمهور فريق "الشياطين الحمر"، عقب الفوز بجائزة "السير مات باسبي" لأفضل لاعب في الموسم.

وكتب رونالدو، رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، جاء فيها: "شكرا لكل المشجعين الذين صوتوا لي. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا من كوني فائزا بجائزة السير مات باسبي في عام عودتي إلى أولد ترافورد وإلى البريميرليغ. هذه الجائزة تعود إلى جميع المشجعين الذين لم يخذلوننا قط خلال موسم صعب للغاية. شكرا جزيلا على وقوفكم دائما إلى جانبنا وعلى مساعدتنا في إعادة مانشستر يونايتد إلى المسار الصحيح. نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم".

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وتوج النجم البرتغالي بجائزة "السير مات باسبي" التي تمنح من قبل مشجعي مانشستر يونايتد للاعب الموسم في الفريق، 3 مرات في فترته الأولى مع "الشياطين الحمر" خلال مواسم (2003-2004) و(2006-2007) و(2007-2008).

وأحرز كريستيانو رونالدو (37 عاما) 24 هدفا بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.