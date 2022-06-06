شاهد.. رد فعل والدة رونالدو في ليلة تألق "صاروخ ماديرا"

عجزت البرتغالية ماريا دولوريس والدة النجم كريستيانو رونالدو عن حبس دموعها أثناء متابعتها لمباراة البرتغال وسويسرا من مدرجات ملعب "جوزيه ألفالادي"، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت عدسات الكاميرات ماريا دولوريس والدموع تنهمر من عينيها فرحا بتألق نجلها كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفين متتاليين، الثاني والثالث، لمنتخب بلاده في الدقيقتين (35 و40) على الترتيب من عمر المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، في البرتغال.

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ورفع رونالدو رصيده إلى 117 هدفا، في صدارة هدافي المنتخبات على مر العصور.

بينما يحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، متفوقا على جمهورية التشيك بفارق الأهداف، وتليهما إسبانيا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ومن ثم سويسرا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات