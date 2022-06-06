مرتضى منصور عبر فيديو من داخل مكان احتجازه: لن أخوض أي مباراة بالدوري قبل لعب الأهلي جميع مؤجلاته

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، رفضه خوض فريقه أي مباراة ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل أن يلعب غريمه الأهلي جميع مواجهاته المؤجلة لتحقيق العدالة.

ونشر الحساب الرسمي لمرتضى منصور عبر موقع "فيسبوك"، صورة له معلقا عليها بعبارة: "مرتضى منصور يبث فيديو من داخل مكان احتجازه".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

وقال مرتضى منصور، خلال الفيديو، إن الأهلي سبق وطلب خوض الزمالك جميع مبارياته المؤجلة في الدوري أولا، وتم تنفيذ طلبه، لذا لن يخوض الزمالك أي مباراة حتى يخوض المارد الأحمر مؤجلاته.

وخاض الزمالك 20 مباراة حصد من خلالها 44 نقطة، متصدرا جدول ترتيب الدوري، بينما لعب الأهلي 16 مباراة فقط، وحصد منها 37 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

المصدر: وكالات