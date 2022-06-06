قطر تعرض "نطحة زيدان" في معرض جديد بالدوحة

أعلنت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر عرض تمثال "نطحة الرأس" الشهيرة للفرنسي زين الدين زيدان خلال نهائي مونديال 2006، في متحف رياضي جديد بالدوحة.

واشترت هيئة متاحف قطر، التمثال البرونزي بارتفاع خمسة أمتار لزين الدين زيدان وهو ينطح الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال نهائي بطولة كأس العالم 2006، في إطار الاستعدادات لمونديال 2022.

AFP Mehdi FEDOUACH

وأزالت قطر التمثال والمسمى "نطحة رأس" في عام 2013، بعد أقل من شهر على وضعه بالقرب من البحر في العاصمة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت عبادة الأصنام التي يحرمها الاسلام.

وقالت الشيخة المياسة وهي شقيقة الأمير تميم بن حمد آل ثاني: "التطور يحدث في المجتمعات. الأمر يستغرق وقتا وقد ينتقد الناس شيئا ما في البداية، لكن بعد ذلك يفهمونه ويعتادون عليه".

وأشارت الشيخة المياسة إلى أن الموقع الأصلي على كورنيش العاصمة "لم يكن صحيحا"، وأن التمثال سيتم وضعه في متحف رياضي جديد في الدوحة: "شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيتم نقله. نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1" الذي تم افتتاحه في نهاية مارس الماضي.

وتابعت "مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي على الرياضيين في البطولات الكبرى وأهمية التطرّق لمسائل الصحة العقلية".

وتجسد المنحوتة اللحظة التي أذهلت الجميع عندما قام زيدان بنطح المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، قبل أن يطرد الفرنسي، وتحرز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.

وتستضيف قطر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وذلك لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء.

المصدر: وكالات