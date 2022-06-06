شاهد.. هدف نيمار في مرمى اليابان

تغلب المنتخب البرازيلي على مضيفه الياباني (1-0) في المباراة الدولية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ويدين منتخب "السيليساو" بالفضل في انتصاره لنجمه نيمار الذي سجل هدف الفوز الوحيد له من ركلة الجزاء بحلول الدقيقة 77 من عمر المواجهة، التي جرت بالعاصمة طوكيو.

وحقق منتخب "راقصي السامبا" بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه الساحق على مضيفه الكوري الجنوبي (5-1)، يوم الخميس الماضي.

ويبحث منتخب "السيليساو" البرازيلي عن التتويج بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ولأول مرة بعد 20 عاما من الغياب عن منصة التتويج باللقب العالمي.

المصدر: RT