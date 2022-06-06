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أول تعليق لميسي بعد خماسية إستونيا

الرياضة

أول تعليق لميسي بعد خماسية إستونيا
AFP
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده لاكتساح إستونيا في مباراة ودية، بإحرازه الأهداف الخمسة في شباك الحارس ماتفي إيغونين، مساء الأحد، في لقاء ودي جمع الفريقين بإسبانيا.

وأعرب ميسي عن سعادته، عبر حسابه على "إنستغرام": "لا يمكننا إنهاء الموسم بشكل أفضل، لقد فزنا بفيناليسيما (أمام إيطاليا)، واليوم أضفنا المزيد من الدقائق للتحضير لكأس العالم".

وأضاف: "شكرا مجددا لكل من جاء إلى الملعب، ولمن تابعنا من بعيد".

وختم: "سنستريح لبضعة أيام ونعود قريبا جدا، تحياتي للجميع".

وقفز ميسي للمركز الرابع في ترتيب الهدافين الدوليين تاريخيا، بعد أن رفع عدد أهدافه الدولية خلال مسيرته إلى 86 هدفا، متخطيا المجرى بوشكاش برصيد 84 هدفا. 

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وذكرت شبكة Squawka المتخصصة بالإحصائيات أن ميسي سجل خمسة أهداف، وهي حصيلة أكثر من منتخبات فرنسا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا مجتمعة في فترة التوقف الدولي.

كما أوضحت أن ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل خمسة أهداف مع المنتخب والنادي (الأرجنتين وبرشلونة).

ويتحضر منتخب الأرجنتين للمشاركة في مونديال قطر 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كل من السعودية وبولندا والمكسيك.

المصدر: instagram/leomessi

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