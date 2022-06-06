رونالدو يحلق عاليا بلائحة الهدافين الدوليين.. وميسي يحسن مركزه

زاد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، رصيده من الأهداف الدولية خلال فوز منتخب بلاده على سويسرا، 4-0، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف الدولية، إلى 117 هدفا مع المنتخب البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث من مواجهة أمس، ليبتعد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين تهديفا على مستوى المنتخبات.

وتلاه الإيراني علي دائي بالمركز الثاني برصيد 109 أهداف، ثم مختار دهاري بـ89 هدفا.

وأشارت إلى أن الدون البرتغالي لمس الكرة خلال مباراة سويسرا 49 مرة ولديه معدل تمريرات صحيح بنسبة 93%، كما أطلق 7 تسديدات من بينها 5 بين "الخشبات الثلاث" ونجح في تسجيل هدفين، وصنع فرصتين للتسجيل.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Switzerland:



93% pass accuracy

49 touches

7 shots

5 shots on target

4 duels contested

2 duels won

2 chances created

2 fouls won

2 goals



117 international goals. 🤯 — Squawka (@Squawka) June 5, 2022

Most goals scored in men's international football history:



◎ 117 - Cristiano Ronaldo

◎ 109 - Ali Daei

◎ 89 - Mokhtar Dahari

◉ 86 - Lionel Messi

◎ 84 - Ferenc Puskás



Messi scores 5️⃣ to move up to fourth. ⬆️ — Squawka (@Squawka) June 5, 2022

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وذكرت الشبكة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قفز إلى المركز الرابع بعدما أحرز 5 أهداف ضد إستونيا الليلة الماضية، ليصل إلى الهدف الدولي رقم 86، بفارق هدفين عن المجري بوشكاش (84 هدفا).

وأضافت الشبكة أن رونالدو وميسي، تمكنا من تسجيل أهداف أكثر من 5 منتخبات مجتمعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهي إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وإسبانيا.

المصدر: Squawka