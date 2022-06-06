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رونالدو يحلق عاليا بلائحة الهدافين الدوليين.. وميسي يحسن مركزه

الرياضة

رونالدو يحلق عاليا بلائحة الهدافين الدوليين.. وميسي يحسن مركزه
AFP
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زاد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، رصيده من الأهداف الدولية خلال فوز منتخب بلاده على سويسرا، 4-0، أمس الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف الدولية، إلى 117 هدفا مع المنتخب البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث من مواجهة أمس، ليبتعد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين تهديفا على مستوى المنتخبات.

وتلاه الإيراني علي دائي بالمركز الثاني برصيد 109 أهداف، ثم مختار دهاري بـ89 هدفا.

وأشارت إلى أن الدون البرتغالي لمس الكرة خلال مباراة سويسرا 49 مرة ولديه معدل تمريرات صحيح بنسبة 93%، كما أطلق 7 تسديدات من بينها 5 بين "الخشبات الثلاث" ونجح في تسجيل هدفين، وصنع فرصتين للتسجيل.

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وذكرت الشبكة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قفز إلى المركز الرابع بعدما أحرز 5 أهداف ضد إستونيا الليلة الماضية، ليصل إلى الهدف الدولي رقم 86، بفارق هدفين عن المجري بوشكاش (84 هدفا).

وأضافت الشبكة أن رونالدو وميسي، تمكنا من تسجيل أهداف أكثر من 5 منتخبات مجتمعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهي إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وإسبانيا.

المصدر: Squawka

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