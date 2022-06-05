شاهد.. ميسي يسجل هدفا بطريقة "غير رياضية"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يسجل هدفا بطريقة "غير رياضية"، خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد إستونيا.

وفرض ميسي نفسه نجما للمباراة بتسجيله خمسة أهداف، ساهم بها في فوز منتخب بلاده 5-0 على إستونيا، ولكن هدف "البرغوث" الرابع أثار جدلا واسعا.

وأحرز ميسي هدفه الرابع في الدقيقة 71، في وقت توقف فيه بعض لاعبي إستونيا عن العب، وانتظروا أن يتبعهم ميسي بدوره لإتاحة الفرصة للطاقم الطبي لإسعاف أحد لاعبي الأرجنتين الذي كان ساقطا على الأرض، لكن "البرغوث" لم يلتفت لأحد وواصل طريقة نحو المرمى وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك.

The whole Estonian team stopped at the whistle but look at shameless Messi



Omg 😭😭😭pic.twitter.com/hTXiKt55tg — CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) June 5, 2022

وتباينت ردود الفعل حول تصرف ميسي، بين من يرى أن النجم الأرجنتيني لم ينتبه لما كان يجري حوله قبل تسجيله للهدف، وبين من اعتبر ما قام به أفضل لاعب في العالم سبع مرات "لا أخلاقيا" ولا ينم عن أي روح رياضية.

المصدر: RT