ميسي يسجل خمسة أهداف ويقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا (فيديو)
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده لاكتساح إستونيا 5-0، في مباراة ودية جمعت المنتخبين اليوم الأحد.
وجاءت أهداف ميسي في الدقائق 8 (من ركلة جزاء)، 45، و47، و71، و76.
Messi 💙pic.twitter.com/UKBexzEgru— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 5, 2022
Messi 💙🥺 pic.twitter.com/gjqTvtCosI— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 5, 2022
Hat-trick do Messi 💙💙💙pic.twitter.com/vhxCkWJBrb— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 5, 2022
Poker do Messi 💙💙pic.twitter.com/LCGsMlv2tt— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 5, 2022
itter.com/goncalo_diass17/status/1533533602478186499?ref_src=twsrc%5Etfw">June 5, 2022
5 golo do Messi 😮💨pic.twitter.com/nDTan8ivXq— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17)
5 golo do Messi 😮💨pic.twitter.com/nDTan8ivXq— GoncaloDias17 🇦🇷 (@goncalo_diass17) June 5, 2022
وخاض منتخب الأرجنتين مباراة الليلة أمام نظيره الإستوني في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.
ويتواجد منتخب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022"، ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك وبولندا.
المصدر: وكالات