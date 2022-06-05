دوري الأمم الأوروبية.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على سويسرا (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على ضيفه السويسري 4-0، في مباراة جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة "A3" في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح ويليام كارفالو باب التسجيل للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 15، ثم أضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و40، واختتم جواو كانسيلو الرباعية في الدقيقة 68.

Ronaldo scores his first of 2 and #Portugal lead Switzerland 3-0 in the #NationsLeague match.

CR7 now has 117 international goals.

pic.twitter.com/cTMsmSj2RX — Paul Almeida (@AzorcanGlobal) June 5, 2022

وبهذا الفوز رفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة "A3" مناصفة مع التشيك التي رفعت رصيدها إلى 4 نقاط أيضا بعد تعادلها اليوم مع إسبانيا الثالثة (نقطتان)، بنتيجة 2-2.

في المقابل، تكبدت سويسرا خسارتها الثانية تواليا بعد الأولى أمام التشيك 1-2، وبقيت في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال توجت بالنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في موسم 2018-2019، فيما حصدت فرنسا لقب نسخة الموسم الماضي.

المصدر: RT