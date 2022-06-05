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ويلز تهزم أوكرانيا وتصعد إلى مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

ويلز تهزم أوكرانيا وتصعد إلى مونديال قطر (فيديو)
Legion-Media
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بلغ المنتخب الويلزي نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، بفوزه على ضيفه الأوكراني 1-0 اليوم الأحد، في المحلق الأوروبي للتصفيات.

وسجل الأوكراني أندريه يارمولينكو، هدف المباراة الوحيد، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 34.

وبلغت ويلز بذلك نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما.

وكانت ويلز شاركت للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن في تاريخها في مونديال السويد عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت أمام البرازيل.

وستلعب ويلز في المونديال القطري في المجموعة الثانية إلى جانب إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا.

المصدر: وكالات

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