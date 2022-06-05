ويلز تهزم أوكرانيا وتصعد إلى مونديال قطر (فيديو)

بلغ المنتخب الويلزي نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، بفوزه على ضيفه الأوكراني 1-0 اليوم الأحد، في المحلق الأوروبي للتصفيات.

وسجل الأوكراني أندريه يارمولينكو، هدف المباراة الوحيد، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 34.

BALE WITH THE BREAKTHROUGH FOR WALES 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/UOEvPHo7rp — ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2022

وبلغت ويلز بذلك نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 64 عاما.

64 - Wales will now take part in the 2022 World Cup, with their victory establishing the biggest gap between qualifications for a World Cup tournament - their last appearance came at the 1958 finals, 64 years ago. Accomplished. pic.twitter.com/OEfve2a4f7 — OptaJoe (@OptaJoe) June 5, 2022

وكانت ويلز شاركت للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن في تاريخها في مونديال السويد عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت أمام البرازيل.

وستلعب ويلز في المونديال القطري في المجموعة الثانية إلى جانب إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا.

المصدر: وكالات