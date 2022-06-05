نادال يسحق رود ويتوج بلقب "رولان غاروس" للمرة الـ14
توج الإسباني رافائيل نادال، بلقب بطولة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الـ14 في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود مساء اليوم الأحد.
وسحق نادال ابن الـ36 عاما منافسه النرويجي 6-3، و6-3، و6-0، محققا لقبه الـ14 القياسي الأسطوري بعد 17 عاما من باكورة انتصاراته في "رولان غاروس" في عام 2005 في سن الـ19 عاما.
VAMOS RAFA 🇪🇸@RafaelNadal defeats Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for his 1⃣4⃣th #RolandGarros title! @rolandgarrospic.twitter.com/2CHGIEylKe— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
🇦🇺 🏆🏆— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
🇫🇷 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
🇬🇧🏆🏆
🇺🇸 🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal | @rolandgarros | #RolandGarrospic.twitter.com/dGJucF9e3O
وعزز نادال بالتالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى في التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى اللقب رقم 22، متقدما بفارق لقبين كبيرين عن مطارديه المباشرين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر.
Greatness personified ✨ pic.twitter.com/EpJ1r7LbrZ— #AusOpen (@AustralianOpen) June 5, 2022
المصدر: وكالات