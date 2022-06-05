فينيسيوس يشتبك مع ريتشارليسون في تدريبات منتخب البرازيل (صور)

شهد مران منتخب البرازيل في اليابان، مشاجرة عنيفة بين فينيسيوس جونيور وريتشارليسون تصدرت عناوين المواقع الرياضية والشارع الرياضي البرازيلي في الساعات الماضية.

وشد الثنائي بعضهما البعض من "الفانيلات" وكادت الأمور تتطور بينهما لولا تدخل الثنائي داني ألفيس ونيمار داسيلفا لإنهاء المشاجرة بين النجمين حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على لاعبي المنتخب البرازيلي قبل مواجهة اليابان.

Vinicius Jr and Richarlison had to be separated by their teammates today in Brazil training.

The reason for the fight hasn’t been revealed. 🔥 pic.twitter.com/ixJeRj8YxE — AfroMambo (@afro_mambo) June 5, 2022

ولم يتم الكشف عن سبب الشجار، لكن المتحدث باسم المنتخب البرازيلي، قال إن ما حدث بين فينيسيوس وريتشاليسون لم يستغرق سوى بضع ثوان وتم احتواء الموقف سريعا، وأن اللاعبين استأنفا مرانهما بلا مشاكل.

وتستعد البرازيل لمواجهة مضيفتها اليابان غدا الاثنين ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات مونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات