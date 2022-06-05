ماني يتراجع عن تصريحاته السابقة بشأن مستقبله مع ليفربول

تراجع المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني، عن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وألمح فيها إلى أن مسيرته مع فريقه الحالي ليفربول قد تنتهي هذا الصيف.

وقال ماني قبل يومين خلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة منتخب بلاده وبنين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023: "مثل الجميع أنا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وأراقب تعليقات الجماهير. 60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول.. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا. لا تستعجلوا سنراقب كل شيء معا".

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فقد أوضح ماني تصريحه المثير للجدل، قائلا: "حديثي كان مزاحا، مع القليل من الدعابة، لكنه انتشر في كل مكان.. أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد".

وأضاف السنغالي: "أحترم نادي ليفربول كثيرا، لقد دعمني جمهور الفريق منذ اليوم الأول.. وبشأن مستقبلي، سنرى ما سيحدث".

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويعتبر نادي بايرن ميونخ أبرز المهتمين بضم ماني، كما يراقب باريس سان جيرمان أيضا وضع المهاجم السنغالي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن البايرن مستعد لمنح ماني 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي قرابة 3 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

المصدر: وكالات