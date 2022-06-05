نجم أرسنال بارتي يعلن إسلامه ويغير اسمه (فيديو)

أعلن نجم نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي الغاني توماس بارتي، بشكل رسمي اعتناقه الدين الإسلامي وتغيير اسمه إلى يعقوب.

وقال بارتي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تحول للإسلام بسبب المرأة ولا حرج في ذلك.

وأضاف في الفيديو: "لدي فتاة أحبها، لكن لا توجد مشكلة.. لقد نشأت مع مسلمين لذا لا يوجد فارق".

Thomas Partey lifts the lid: 🗣



"I'm Muslim. I have a girl I love, I know my friends will leave me but it's no problem. I grew up with Muslims, so at the end of the day it's the same. I'm already married and my Muslim name is Yaqoub."



Richarlison | Gabriel | Blackstars pic.twitter.com/H4zjEESO48 — Joe Okyere Dewryta Itaalia (@JoeOkyere8) June 5, 2022

وأكمل "اسمي في الإسلام سيكون يعقوب".

Thomas Partey converts to Islam and his name is Jacob❤️😍 pic.twitter.com/tqgZApaSF2 — Leo Messi (@Messi_10_30) June 4, 2022

وأشارت مواقع غانية إلى أن بارتي مرتبط عاطفيا بفتاة مغربية تدعى سارة بيلا، ومن المنتظر أن يعلن زواجه بها قريبا.

وفرض بارتي البالغ عمره 28 عاما، نفسه كواحد من نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه لأرسنال في العام 2020 قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو.

المصدر: مواقع غانية