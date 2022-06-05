شاهد.. لاعب أسترالي يهز شباك منتخب العراق بهدف استثنائي

سجل اللاعب الأسترالي ألو كيول، هدفا عالميا في مباراة منتخب بلاده ضد العراق التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.

وجاء الهدف في الدقيقة 47، عندما حاول كيول الوصول لكرة عرضية من الرواق الأيمن داخل منطقة جزاء منتخب العراق، لكنها جاءت خلفه بقليل، فلم يجد أنسب من استقبال الكرة بـ"ضربة العقرب" لتحويلها إلى الشباك بطريقة مذهلة.

Meanwhile in the U23 Asian Cup, Australia’s @AlouKuol with the perfect scorpion kick 🦂



(via @FootballAUS)pic.twitter.com/XQszcZnWqL — B/R Football (@brfootball) June 4, 2022

ويتوقع أن يترشح هذا الهدف للفوز بجائزة "بوشكاس" لأفضل هدف في العام 2022، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتهت مواجهة أستراليا والعراق بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتشاركا صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما.

المصدر:bleacherreport.com