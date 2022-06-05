نادال قد "يصدم" عشاق التنس بعد مباراته الليلة في نهائي رولان غاروس

يترقب عشاق الكرة الصفراء، نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الذي سيجمع مساء اليوم الأحد، بين أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال، والنرويجي كاسبر رود.

ويحيط الغموض بمسيرة "الماتادور" الإسباني، الذي يسعى للفوز بلقبه الـ14 في البطولة الفرنسية، والـ22 في البطولات الكبرى.

ويأتي ذلك بعد وجود تكهنات بأن مباراة اليوم قد تكون الأخيرة لنادال، في ظل معاناته مما يسمى بـ"متلازمة مولر وايس" (مرض مزمن).

فبحسب إذاعة "europe 1 sport" الفرنسية، فإن نادال طلب من منظمي بطولة "رولان غاروس"، إقامة مؤتمر صحفي ثان، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وذكرت مواقع إسبانية، أن وجود نجم التنس الآخر، السويسري روجر فيدرر في باريس، قد يكون بدعوة من نادال، لحضور هذا الإعلان المهم في تاريخ رياضة التنس، أو لتسليم نادال لقب بطولة رولان غاروس.

ومن جانبها رأت شبكة "RMC" الفرنسية، أن مباراة اليوم قد تكون الأخيرة لنادال لأنه طلب مؤتمرا صحفيا وطلب حضور فيدرر.

أما صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كانت متفائلة في قراءتها لمستقبل نادال، حيث استبعدت اعتزاله ولكنها رجحت أن يغيب عن باقي البطولات في الموسم الحالي.

ويعاني نادال صاحب الـ36 عاما، من آلام متزايدة خلال السنوات الماضية، بسبب إصابته بمتلازمة "مولر وايس"، وهي حالة مرضية نادرة عبارة عن تشوه في "عظم الزورقي" بقدمه اليسرى مما يتسبب له بمشاكل كبيرة، يمكن أن تتحول مع الوقت إلى الأسوأ.

وتسبب هذه المتلازمة للمصاب ألما شديدا وإعاقة في الحركة، ويتم علاجها بشكل بسيط بالمسكنات ولكن يتم اللجوء إلى الجراحة في حالة فشل هذه الطريقة إلا أن نادال رفض التدخل الجراحي.

ودفعت هذه الحالة المرضية باختصاصي شركة "نايكي"، إلى صنع حذاء خاص بنادال، يتحقق فيه التوازن بين ارتفاع قدمه اليسرى واليمنى.

المصدر: وكالات