تصفيات أمم إفريقيا 2023.. انطلاقة مثالية للجزائر أمام أوغندا

حقق المنتخب الجزائري انطلاقة مثالية لمشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، بفوزه على ضيفته أوغندا 2-0، أمس السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وعلى ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية، حملت ثنائية "محاربي الصحراء" توقيع عيسى ماندي، ويوسف بلايلي في الدقيقتين 28 و80 تواليا.

وبالتالي، حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط له في التصفيات ليعتلي صدارة المجموعة، فيما ظل المنتخب الأوغندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي مباراة أخرى، حققت موريتانيا فوزا كبيرا على ضيفها السوداني بثلاثية نظيفة في العاصمة نواكشوط، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل ثلاثية موريتانيا أبو بكر كامارا "هدفين" في الدقيتين 28، 30، وعبد الله محمود في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة، تصدر المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد 3 نقاط، فيما ظل المنتخب السوداني بلا نقاط.

المصدر: وكالات