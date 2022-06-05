اختتام سباق القفال للسفن الشراعية في دبي (فيديو)

اختتمت في دبي بالإمارات فعاليات سباق القفال للسفن الشراعية المحلية بنسخته الـ31 للسفن الشراعية 60 قدما.

وانطلقت المنافسات من قبالة سواحل جزيرة صير بونعير في مياه الخليج باتجاه شواطئ دبي مقابل فندق برج العرب حيث نقطة النهاية قاطعة مسافة 50 ميلا بحريا.

وحسمت السفينة "حشيم 199" لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي لقب سباق القفال بحصولها على المركز الأول من بين 118 سفينة شراعية شاركت في السباق.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة للمشاركين وصلت إلى 12 مليون درهم، بالإضافة إلى 3 سيارات فارهة قدمت إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويعد سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي ينظمه نادي دبي للرياضات البحرية، من أعرق الرياضات التراثية في الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاثة عقود.

ويحرص الإماراتيون على ممارسة الرياضات البحرية المرتبطة بتراثهم القديم كرسالة إلى الأجيال الحديثة من أجل إحياء ماضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، مصدر الرزق والخير الوفير لعقود ماضية.

المصدر:RT