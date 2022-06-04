سان جيرمان يستقر على مدرب عالمي لخلافة بوكيتينو

بات المدير الفني لنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، أحد أبرز المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان انطلاقا من الموسم المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو، وفقا لصحيفة "تلغراف".

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أكد في وقت سابق اليوم، أن باريس سان جيرمان سيقيل بوكيتينو قريبا.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision - it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSG



Leonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر": "يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة. هناك حاجة إلى اجتماع آخر لاتخاذ قرار رسمي، سيعقد بمجرد عودة ناصر الخليفي (رئيس النادي)".

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن باريس سان جيرمان جدد اهتمامه الطويل الأمد بمورينيو، مشيرة إلى أن تعيين لويس كامبوس، مديرا رياضيا جديدا للنادي الباريسي، سيعزز من فرص قدوم المدرب البرتغالي إلى باريس، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين الثنائي حيث عملا سويا في ريال مدريد وحافظ كامبوس على علاقة جيدة مع المدرب البرتغالي.

وسيكون مورينيو على موعد مع منافسة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، الذي يعتبر المرشح الأول لقيادة فريق العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى صعوبة التعاقد مع زيدان لقيادة باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، في ظل رغبته في قيادة منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2022.

وكان مورينيو دخل تاريخ كرة القدم مؤخرا، بعدما بات أول مدرب يتوج بألقاب قارية مع أربعة أندية مختلفة، بعدما سبق له أن أحرز لقبين في دوري الأبطال مع بورتو البرتغالي (2004) الذي توج معه بكأس الاتحاد الأوروبي أيضا (2003)، وإنتر ميلان الإيطالي (2010)، و"يوروبا ليغ" مع مانشستر يونايتد الإنجليزي (2017)، ولقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما في 2022.

المصدر: "تلغراف"