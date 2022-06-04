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موعد موقعة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

موعد موقعة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
Legion-Media
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تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب "ريناتو دال آرا" الذي سيحتضن موقعة إيطاليا وضيفتها ألمانيا، في الجولة الأولى من المستوى الأول "A3" ضمن النسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 مساء بتوقيت غرينيتش.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تلعب اليوم أيضا إنجلترا مع المجر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بنقل مباراة إيطاليا وألمانيا مجانا عبر تطبيقه الرسمي على الهواتف الذكية، وكذلك موقعه عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال توجت بالنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في موسم 2018-2019، فيما حصدت فرنسا لقب نسخة الموسم الماضي.

المصدر: RT

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