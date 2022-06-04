السعودية تواجه كولومبيا وديا استعدادا لمونديال قطر

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية غدا الأحد أمام منتخب كولومبيا على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا الإسبانية، استعدادا لكأس العالم "قطر 2022".

وستكون مباراة كولومبيا، أول مواجهة ودية لمنتخب السعودية خلال المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في مدينة أليكانتي الإسبانية بين 31 مايو و9 يونيو الجاري، أما المواجهة الثانية فستجمعه بمنتخب فنزويلا في التاسع من الشهر الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع "لافينكا" تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفيه رينار.

وشارك اللاعب عبد الرحمن العبود في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل النجم سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي حيث تأكد غيابه عن مواجهة كولومبيا.

ويسعى رينار لتجربة أكبر عدد من اللاعبين أمام كولومبيا الغائبة عن نهائيات مونديال قطر.

ووقعت السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في مجموعة قوية تضم الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

المصدر: وكالات