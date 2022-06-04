زفيريف يكشف مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في لقائه ضد نادال

كشف الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تعرض لإصابة في كاحله منعته من إكمال مباراته ضد الإسباني رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة رولان غاروس أمس الجمعة، أنه يعاني من "إصابة بالغة جدا".

ونشر زفيريف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة قال فيه "يبدو أن الإصابة بالغة جدا لكن الأطباء لا يزالون يقومون بتحليلها".

وتعرض زفيريف للإصابة بالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لإحدى كرات نادال وراح يصرخ من الألم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من أرضية الملعب على كرسي متحرك، قبل أن يعود الألماني على عكازين ليعلن انسحابه رسميا من المباراة التي كانت تشير إلى تقدم نادال بمجموعة أولى بعد جولة فاصلة 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.

Alexander Zverev just badly injured himself after a slide. In tears, the German must give up after a solid match. Shocking images. Extract from the French channel France 2. Nadal is shocked. #RolandGarros#Nadalpic.twitter.com/dpK6Mnbvrv — eolan (@brun_oisif) June 3, 2022

وعلق زفيريف على المباراة بقوله "لحظة صعبة على أرضية الملعب، كانت المباراة رائعة حتى حصل ما حصل، هذه اللحظة ليست سهلة علي".

وسئل نادال عما إذا كانت الأجواء الرطبة جدا التي أجبرت المنظمين على إغلاق سقف الملعب جعلت أرضية الملعب زلقة فأجاب "لا أعتقد ذلك. لم تكن أرضية الملعب سيئة. لا أعتقد بأنه (زفيريف) أصيب بالتواء في الكاحل بسبب ذلك. كل ما في الأمر بأنه لم يكن محظوظا. كانت حادثة، هذا الأمر يحصل على جميع الأرضيات".

وبلغ نادال نهائي رولان غاروس يوم عيد ميلاده الـ36، ويسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية ورفعه إلى 14 لقبا عندما يواجه النرويجي كاسبر رود غدا الأحد.

المصدر: أ ف ب