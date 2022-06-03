مبابي يتعرض لإصابة "مقلقة" خلال مواجهة فرنسا والدنمارك

أثار كيليان مبابي هلع الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة "مقلقة" في مواجهة الدنمارك اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسقط مبابي على أرض الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، متأثرا بآلام في ركبته اليسرى.

🚨 El delantero francés Kylian Mbappé se retiró lesionado en el partido de su selección ante Dinamarca en el comienzo de la #UEFANationsLeague. Fue una lesión que sufrió en su rodilla izquierda y se está evaluando que se vaya de la concentración. pic.twitter.com/0rkb4ZE49u — DAT (@DeportesAlTacok) June 3, 2022

وخضع مهاجم باريس سان جيرمان لفحص طبي سريع داخل الملعب، ثم غادر برفقة طبيب المنتخب الفرنسي.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب لاستبدال مبابي، ليشرك كريستوفر نكونكو بدلا منه.

وانتهت مواجهة فرنسا وضيفتها الدنمارك، بخسارة مفاجئة لأصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات