نيمار يسخر من احتفال ميسي ورفاقه بكأس "فيناليسيما"

سخر نجم منتخب البرازيل نيمار داسيلفا من احتفالات لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس "فيناليسيما 2022"، الذي يجمع بطل قارة أوروبا مع نظيره بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وتوج منتخب الأرجنتين، حامل لقب كوبا أمريكا 2021، بكأس "فيناليسيما 2022"، بعد فوزه على المنتخب الإيطالي، حامل لقب "يورو 2020"، بثلاثية دون رد، في مباراة استضافها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الأربعاء الماضي.

وأثناء الاحتفال بالكأس، ردد لاعبو منتخب الأرجنتين أغنية تسخر كلماتها من المنتخب البرازيلي، حيث يعرف أن البلدين بينهما تاريخ طويل من العداء الكروي.

Neymar after Argentina's Finalissima win 🤐 pic.twitter.com/zXwXA1x3YV — ESPN FC (@ESPNFC) June 3, 2022

وكتب نيمار تعليقا على الفيديو المنتشر لسخرية لاعبي الأرجنتين من منتخب بلاده قال فيه "هل فازوا بكأس العالم؟".

Neymar's comment when Argentina players sang about Brazil after winning the Finalissima 🌶 pic.twitter.com/RKWkwDlsas — GOAL (@goal) June 3, 2022

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تعليق نيمار قد يتسبب في توتر علاقته مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله حاليا في باريس سان جيرمان الفرنسي وسابقا في برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بكأس العالم كان في عام 1986، علما بأن رفاق ميسي خسروا نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا.

المصدر: وكالات