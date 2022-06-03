آل الشيخ: ألميريا لن يتعاقد مع لاعبين من الدوريين السعودي والمصري

أكد مالك نادي ألميريا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم المستشار السعودي تركي آل الشيخ، أن فريقه لن يتعاقد مع أي لاعب من الدوريين السعودي والمصري هذا الصيف.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف.. صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد.. لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس.. ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية".

وكانت وسائل إعلام مصرية، تداولت في الساعات الماضية أنباء عن رغبة نادي ألميريا في التعاقد مع المالي أليو ديانغ، لاعب خط وسط الأهلي المصري، ورمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز المصري، وأحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك.

وكان ألميريا عاد مع نهاية الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد غياب استمر 7 سنوات، منذ خوض آخر موسم له في "الليغا" في 2014-2015.

يذكر أن آل الشيخ، استحوذ على نادي ألميريا في العام 2019.

المصدر:RT