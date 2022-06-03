رولان غاروس.. نادال على بعد خطوة واحدة من لقبه الـ14

بلغ الإسباني رافائيل نادال النهائي الـ14 في بطولة رولان غاروس للتنس، بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف نتيجة إصابة قوية تعرض لها في مباراتهما ضمن الدور نصف النهائي.

وحسم نادال، الذي يحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ36، المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6، ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت إلى شوطها الـ12 والتعادل 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود ابن الـ25 عاما لاحقا على عكازين لإعلان انسحابه.

وكان مرجحا أن تكون المباراة ماراثونية لو لم يتعرض زفيريف لهذه الإصابة التي أنهت مشواره في نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، لاسيما أن اللاعبين تنافسا على أرض الملعب بشراسة طيلة ثلاث ساعات و13 دقيقة حتى قبل وصول المجموعة الثانية إلى نهايتها.

والآن وبعدما حرمت الإصابة زفيريف من محاولة الوصول إلى النهائي الكبير الثاني في مسيرته بعد فلاشينغ ميدوز 2020، سيكون نادال أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي الأسطوري في رولان غاروس والفوز باللقب للمرة الـ14 من أصل 14 ظهورا في النهائي و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005 حين فاز بلقبه الكبير الأول.

ورغم وصوله إلى عامه الـ36 والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.

ولم يخسر الإسباني خلال مشاركاته الـ18 في البطولة الفرنسية سوى ثلاث مباريات، عام 2009 في الدور الرابع أمام السويدي روبن سودرلينغ، و2015 و2021 في الدورين ربع ونصف النهائي أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي أقصاه الإسباني في النسخة الحالية من ربع النهائي، فيما انسحب ابن مايوركا عام 2016 قبل مباراته في الدور الثالث بسبب الإصابة.

ويلتقي نادال في نهائي نسخة هذا العام، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، بين الكرواتي مارين تشيليتش والنرويجي كاسبر رود.

المصدر: وكالات