في مثل هذا اليوم قبل ربع قرن.. سجل كارلوس "هدف المعجزة" (فيديو)

اشتهر أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الإسباني السابق روبرتو كارلوس خلال مسيرته الكروية الحافلة، بتسديداته القوية التي يطلقها من مسافات بعيدة نحو شباك خصومه.

ويصادف تاريخ اليوم 3 يونيو، الذكرى الـ25 لتسجيل كارلوس لواحد من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم وأكثرها غرابة.

🗓️—June 3, 1997



Roberto Carlos steps up to take a free kick from 40 yards out:



(via @FIFAcom) pic.twitter.com/EWrPp51V7O — B/R Football (@brfootball) June 3, 2022

وسجل كارلوس هذا الهدف خلال مباراة جمعت منتخب بلاده بنظيره الفرنسي ضمن بطولة دولية ودية جرت في فرنسا في 3 يونيو 1997 تمهيدا لخوض نهائيات كأس العالم 1998.

Hoy se cumplen 25 años del día en el que Roberto Carlos🇧🇷 destruyó todas las leyes conocidas de la física y escribió las suyas con una pelota de fútbol pic.twitter.com/hbNEAmlCOs — VarskySports (@VarskySports) June 3, 2022

ونجح كارلوس خلال تلك المواجهة، في إطلاق كرة صاروخية من مسافة حوالي 35 مترا بالوجه الخارجي لقدمه اليسرى، ويظن المشاهد في أول الأمر أن الكرة تتخذ طريقها إلى خارج مرمى حارس منتخب فرنسا، ولكن سرعة دوران الكرة حول نفسها جعلتها تغير مسارها إلى المرمى في مشهد أصاب الجميع بالدهشة والذهول حينها.

Roberto Carlos vs France, 25 years ago today pic.twitter.com/qgEpQax0Fa — Gary Taphouse (@garytaphouse) June 3, 2022

وكان هذا الهدف، الذي وصف بـ"الهدف المعجزة"، حديث الأوساط الرياضية المختلفة آنذاك، وتواصل الجدل القائم حوله لعدة سنوات، قبل أن يتمكن علماء فرنسيون من كشف لغز الهدف.

وبعد نقاش وفرضيات كثيرة، أجمع العلماء الفرنسيون على أن الهدف ليس ضربة حظ كما قيل عنه من قبل، حيث توصلوا إلى تفسير لكيفية تغيير مسار الكرة وطوروا معادلة لوصف ما جرى.

وقام العلماء بحساب المسار الذي اتخذته الكرة بعد أن سددها كارلوس، حيث اكتشفوا أن المنحنى الذي أخذته الكرة يرجع إلى ظاهرة تعرف بـ "دوامة الكرة الدوارة"، وأشاروا إلى أن تلك الظاهرة سمحت للكرة بالانحراف إلى داخل المرمى في آخر لحظة، لتخدع حارس مرمى المنتخب الفرنسي حينها فابيان بارتيز.

وأكد العلماء أن مثل هذا الهدف قابل للتكرار إذا ضربت الكرة بقوة كافية على نحو يجعلها تدور حول نفسها بشكل مناسب وبقوة تكون الضربة كافية لتسجيل هدف.

المصدر: RT