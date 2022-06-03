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في مثل هذا اليوم قبل ربع قرن.. سجل كارلوس "هدف المعجزة" (فيديو)

الرياضة

في مثل هذا اليوم قبل ربع قرن.. سجل كارلوس
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اشتهر أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الإسباني السابق روبرتو كارلوس خلال مسيرته الكروية الحافلة، بتسديداته القوية التي يطلقها من مسافات بعيدة نحو شباك خصومه.

ويصادف تاريخ اليوم 3 يونيو، الذكرى الـ25 لتسجيل كارلوس لواحد من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم وأكثرها غرابة.

وسجل كارلوس هذا الهدف خلال مباراة جمعت منتخب بلاده بنظيره الفرنسي ضمن بطولة دولية ودية جرت في فرنسا في 3 يونيو 1997 تمهيدا لخوض نهائيات كأس العالم 1998.

ونجح كارلوس خلال تلك المواجهة، في إطلاق كرة صاروخية من مسافة حوالي 35 مترا بالوجه الخارجي لقدمه اليسرى، ويظن المشاهد في أول الأمر أن الكرة تتخذ طريقها إلى خارج مرمى حارس منتخب فرنسا، ولكن سرعة دوران الكرة حول نفسها جعلتها تغير مسارها إلى المرمى في مشهد أصاب الجميع بالدهشة والذهول حينها.

وكان هذا الهدف، الذي وصف بـ"الهدف المعجزة"، حديث الأوساط الرياضية المختلفة آنذاك، وتواصل الجدل القائم حوله لعدة سنوات، قبل أن يتمكن علماء فرنسيون من كشف لغز الهدف.

وبعد نقاش وفرضيات كثيرة، أجمع العلماء الفرنسيون على أن الهدف ليس ضربة حظ كما قيل عنه من قبل، حيث توصلوا إلى تفسير لكيفية تغيير مسار الكرة وطوروا معادلة لوصف ما جرى.

وقام العلماء بحساب المسار الذي اتخذته الكرة بعد أن سددها كارلوس، حيث اكتشفوا أن المنحنى الذي أخذته الكرة يرجع إلى ظاهرة تعرف بـ "دوامة الكرة الدوارة"، وأشاروا إلى أن تلك الظاهرة سمحت للكرة بالانحراف إلى داخل المرمى في آخر لحظة، لتخدع حارس مرمى المنتخب الفرنسي حينها فابيان بارتيز.

وأكد العلماء أن مثل هذا الهدف قابل للتكرار إذا ضربت الكرة بقوة كافية على نحو يجعلها تدور حول نفسها بشكل مناسب وبقوة تكون الضربة كافية لتسجيل هدف.

المصدر: RT

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