فالنسيا يقيل مدربه بوردالاس وغاتوزو الأوفر حظا لخلافته

قرر نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم التخلي عن مدربه خوسيه بوردالاس قبل عام من انتهاء عقده، مع التوجه للتعاقد مع الإيطالي جينارو غاتوزو لاستلام المهمة.

وقال النادي الإسباني في بيان اليوم الجمعة: "يعلن فالنسيا عن انتهاء فترة عمل خوسيه بوردالاس كمدرب للفريق الأول"، مضيفا "يود النادي أن يشكره على كل عمله وتفانيه خلال الفترة التي قضاها كعضو في فالنسيا والتي وصل خلالها الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

وأنهى فالنسيا الموسم المنصرم بالدوري الإسباني في المركز التاسع، فيما فشل في رفع الكأس المحلية بخسارته في النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.

وتراجعت نتائج فالنسيا في المواسم الأخيرة نتيجة قرار النادي بتقليص الإنفاق في سوق الانتقالات والتخلي عن العديد من اللاعبين المؤثرين، ما دفع ببوردالاس في يناير الماضي إلى انتقاد الإدارة.

وكان بوردالاس (58 عاما)، استلم مهمة الإشراف على "الخفافيش" في صيف 2021 خلفا لخافي غارسيا.

ويبدو غاتوزو الآن الأوفر حظا لخلافة بوردالاس بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، على أمل تكرار النجاح الذي حققه لاعب الوسط الدولي السابق مع نابولي حين قاده للفوز بلقب الكأس الإيطالية عام 2020 قبل أن يدفع في الموسم التالي ثمن فشل الفريق الجنوبي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما تولى غاتوزو مهمة الإشراف على فريقه السابق ميلان بين نوفمبر 2017 ومايو 2019، في حين لم يصمد في فيورنتينا لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد التعاقد معه في مايو 2021، وذلك بسبب اعتراضه على سياسة إدارة النادي في سوق الانتقالات.

المصدر: أ ف ب