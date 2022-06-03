موسيماني يكشف سبب عدم لعبه مع الأهلي المصري بطريقة برشلونة

قال مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني، إنه لا يستطيع اللعب بطريقة برشلونة لعدم امتلاكه نجوما مثل ليونيل ميسي، مؤكدا أنه لا يوجد نجاح دون فشل ولن يبكي على ضياع الألقاب التي خسرها.

وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه وللعام الثالث تواليا، بعد خسارته الاثنين الماضي، أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في مباراة استضافها ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.

إقرأ المزيد

وأكد المدرب الجنوب إفريقي في مقابلة مع إذاعة "SABC SPORT"، اليوم الجمعة، أن الهدف الأول في مباراة الوداد بنهائي دوري الأبطال، كان سببا في خسارة فريقه، لأنه منح الثقة للخصم.

وأشار إلى أنه سينظر مستقبلا لتحقيق باقي البطولات المطلوبة منه، مؤكدا أنه ترك الميدالية الفضية التي تحصل عليها بعد خسارة الأهلي أمام الوداد، لأحد الأطفال الذي كان مكلفا بجمع الكرات في المباراة.

وأضاف موسيماني "ألعب لتحقيق الميدالية الذهبية ولكنها كرة القدم، أردت ترك رسالة مهمة لمن اختاروا إقامة اللقاء النهائي في المغرب، وتحدثت بالفعل على منصة التتويج عن رفضي لهذا الأمر".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها مع الأهلي، أوضح موسيماني أنه يلعب بالطريقة المناسبة للفريق، والأهم بالنسبة له تقديم نتائج مميزة بشكل أكبر من الظهور بأداء جميل.

وتابع "لا أستطيع اللعب بطريقة برشلونة، لا أمتلك (أحد نجوم برشلونة السابقين) ميسي أو إنييستا أو تشافي لتقديم كرة قدم جميلة مع الأندية التي أدربها".

وشدد "ألعب بطريقتي والتي أظهرت جودتها من قبل وحققت بها لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحصدت برونزية مونديال الأندية مرتين مع الأهلي".

المصدر: وكالات