نجم ليفربول يتفوق على ميسي في سباق أجمل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

توج نجم نادي ليفربول، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، بجائزة أجمل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بفضل هدفه الرائع الذي سجله في شباك بورتو في دور المجموعات.

وجاء هدف ألكانتارا، بعدما نفذ زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين، ركلة حرة صوب حافة منطقة الجزاء، فوصلت الكرة إلى اللاعب الإسباني الذي سددها نصف طائرة وزاحفة في الزاوية السفلية لمرمى حارس بورتو.

وتفوق ألكانتارا على تسعة مرشحين آخرين كانوا يتنافسون معه على جائزة أجمل هدف، وكان من أبرزهم نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي احتل المركز الثاني بهدف أحرزه في دور المجموعات أمام مانشستر سيتي.

🔴 Thiago's sublime strike vs Porto has been voted Goal of the Tournament by #UCL fans 🙌#UCLGOTT | @Heineken



* The top 10 goals were selected by UEFA's Technical Observer panel & put to a vote. pic.twitter.com/nWRKawGlro — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2022

واحتل هدف لاعب مانشستر يونايتد أليكس تيليس الذي جاء من تسديدة يسارية في مرمى فياريال، المركز الثالث.

وجاء في المركز الرابع، هدف نجم ريال مدريد كريم بنزيما في مرمى تشيلسي بالدور ربع النهائي، فيما أكمل زميله فينيسيوس جونيور قائمة الخمسة الأوائل بهدفه في مرمى ضد شاختيور دونيتسك.

وضمت قائمة أجمل عشرة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم أيضا، أهدافا لكل من نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وهداف بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، ونجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، وزميله في الفريق رودريغو، إضافة لهدف للاعب نادي شريف تيراسبول المولدوفي، سيباسيتينان تهيل.

المصدر: "يويفا"