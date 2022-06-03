دوري الأمم الأوروبية.. فودين يغيب عن مواجهتي إنجلترا ضد المجر وألمانيا

سيغيب نجم مانشستر سيتي، فيل فودين عن مواجهتي منتخب بلاده إنجلترا ضد المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، لإصابته بفيروس كورونا وفق ما أفاد مدرب "الأسود الثلاثة"، غاريث ساوثغيت.

وأكد ساوثغيت، أمس الجمعة، أنه "ثبتت إصابة فيل فودين بكوفيد 19، لذا اضطر لمغادرة معسكر المنتخب. آمل أن يكون قادرا على الالتحاق بنا عندما نعود من ألمانيا. هذا يعتمد على أعراضه وكيف يكون تنفسه. يؤثر (الفيروس) على الجميع بشكل مختلف".

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المجر في بودابست غدا السبت بحضور ما لا يقل عن 30 ألف متفرج رغم إصدار أوامر للدولة المضيفة باللعب خلف أبواب مغلقة بسبب انتهاكات عنصرية العام الماضي.

ويستخدم الاتحاد المجري لكرة القدم ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، تسمح للأطفال بالحضور.

وبحسب تلك القواعد، يجب أن يكون كل 10 أطفال برفقة شخص بالغ.

وتتواجه إنجلترا مع ألمانيا في 7 يونيو الحالي.

المصدر: أ ف ب