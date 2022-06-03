حرمان الدولي الفرنسي زوما من اقتناء قطط لمدة 5 سنوات

قررت محكمة بريطانية منع مدافع نادي وست هام، كورت زوما، من اقتناء قطط لمدة 5 سنوات، وأمرته بأداء خدمة مجتمعية لمدة 180 ساعة ضمن خطوات معاقبته عقب واقعة ركله قطته الأليفة وصفعها.

وتلقى اللاعب الفرنسي الدولي، الحكم القضائي بعد إدانته الأسبوع الماضي في تهمتين تتعلقان بالتسبب في معاناة غير ضرورية لحيوان يخضع لحماية.

وفي مقطع الاعتداء الذي وقع في السادس من فبراير الماضي، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد زوما وهو يركل قطته البنغالية قبل أن يصفعها.

وصور المقطع شقيق زوما الأصغر، يوان، الذي عوقب أيضا بأداء خدمة مجتمعية لمدة 140 ساعة.

وكان نادي وست هام المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فرض غرامة مالية على زوما على خلفية اعتدائه على قطته، لكن مدرب الفريق، ديفيد مويس، استمر في الاعتماد على المدافع الفرنسي في المباريات طالما كان لائقا.

كما خسر زوما صفقة رعاية مع شركة "أديداس" العملاقة للملابس الرياضية، وأخذت "الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات" قطتي زوما لرعايتهما بعد الحادث.

ويسمح القانون البريطاني لمنظمات مثل "الجمعية الملكية" باستخدام محامين متخصصين لإجراء محاكمات خاصة لأفراد.

المصدر: أ ب