مبابي يرد على أنباء مطالبته برحيل 14 اسما عن باريس سان جيرمان

رد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية حول مطالبته إدارة فريقه باريس سان جيرمان، بالتخلص من 14 اسما في الفريق هذا الصيف.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية، بينها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنباء تفيد بأن مبابي طلب من إدارة فريقه باريس سان جيرمان، التخلص من 14 اسما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقا لتقرير "موندو ديبورتيفو"، فإن "القائمة السوداء" لمبابي ضمت 12 لاعبا آخر وهم ماورو إيكاردي، جوليان دراكسلر، أندير هيريرا، إدريسا غاي، باريديس، تيلو كيرير، دانيلو بيريرا، لايفن كورزاوا، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، كولين داجبا، سيرجيو ريكو.

ولكن سرعان ما دحض مبابي هذه الإشاعات عبر حسابه في موقع "تويتر"، حيث قام بالتعليق على منشور ينقل خبر مطالبته بالتخلص من 14 اسما في باريس هذا الصيف، وكتب: "أخبار كاذبة!".

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

وكان مبابي أثار جدلا واسعا مؤخرا، بعدما تراجع عن الانضمام لريال مدريد، مفضلا تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لثلاث سنوات إضافية.

المصدر: وكالات