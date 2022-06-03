جماهير مغربية تهاجم خليلوزيتش في الولايات المتحدة (فيديو)

هاجم مشجعون مغاربة، مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، وذلك عقب خسارة "أسود الأطلس" أمام مضيفهم الأمريكي في مباراة ودية أمس الخميس.

وانتهت المواجهة التي استضافها ملعب سينسيناتي، بخسارة المغرب بثلاثية دون رد، في مباراة ظهر فيها "أسود الأطلس" بوجه شاحب وأداء باهت.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، فيديو يظهر فيه بعض مشجعي المنتخب المغربي في الولايات المتحدة، وهم يهتفون ضد خليلوزيتش بينما كان أحدهم يشتم المدرب البوسني ويطالبه بتقديم استقالته على الفور.

وتروج وسائل إعلام مغربية لعدة مدربين لتولي الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس" في حال تمت إقالة خليلوزيتش، ويعتبر المدربان المحليان، الحسين عموتة، الذي يشرف حاليا على المنتخب المغربي للاعبين المحليين، ووليد الركراكي، الذي توج مؤخرا مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، أبرز المرشحين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن التأهل لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي، وأوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.

المصدر: RT + وكالات