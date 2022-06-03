ساري يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2025

جدد ماوريسيو ساري مهمته التدريبية مع نادي لاتسيو الإيطالي حتى العام 2025، بحسب ما أعلن الفريق الخميس.

ووافق مدرب تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس ونابولي السابق البالغ 63 عاما، على تمديد عقده لمدة عامين، بعدما بدأ إشرافه على النادي في يونيو الماضي خلفا لسيموني إنزاغي الذي انتقل لتدريب إنتر.

وقال نادي لاتسيو في بيان: "جدد المدرب ماوريتسيو ساري العقد مع النادي لتمديد صلاحية الاتفاقية حتى العام 2025".

OFFICIAL: Lazio have announced that Maurizio Sarri has renewed his contract until 2025 🦅 ✍️



📸 @OfficialSSLaziopic.twitter.com/YnHOHvRg7k — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 2, 2022

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وقاد ساري لاتسيو إلى المركز الخامس في موسمه الأول معه، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المدرب المخضرم حصل على الضمانات التي طلبها لينخرط بشكل أكبر في سياسة التعاقد بالنادي.

واشتهر ساري بتكتيك "ساريبول" في نابولي بين عامي 2015 و2018. وانضم إلى تشلسي حيث قضى موسما واحدا وفاز بيوروبا ليغ وهو أول لقب له كمدرب، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 2019.

وفاز مع فريق السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي، غير أنه أقيل من منصبه بعد موسم واحد.

المصدر: "أ ف ب"