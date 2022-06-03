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ليبرون جيمس أول ملياردير ينشط في NBA

الرياضة

ليبرون جيمس أول ملياردير ينشط في NBA
AFP
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بات نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس الخميس.

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ويحتل المهاجم البالغ 37 عاما والذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات واختير أربع مرات أيضا كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين بعدما بدأ مسيرته منذ العام 2003.

واحتل جيمس المرتبة الثانية في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في العالم بين مايو 2021 ومايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، خلف صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

المصدر:"أ ف ب"

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