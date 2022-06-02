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قطبا جدة الأهلي والاتحاد في ورطة أمام الفيفا

الرياضة

قطبا جدة الأهلي والاتحاد في ورطة أمام الفيفا
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أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارتها بتغريم قطبي جدة الاتحاد والأهلي، بسبب لاعبي الفريقين الصربي أليكساندر بيزيتش والبوسني إلفيس ساريتش.

وكشف الإعلامي السعودي حسن العسيري، عن توقيع فيفا غرامة على الأهلي قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى 5% فوائد منذ 1 نوفمبر، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب البوسني ساريتش.

بالإضافة إلى 500 ألف يورو بسبب مخالفة بنود العقد من جانب الأهلي، وفي حالة عدم تسديد المبلغ كاملا خلال 45 يوما، سيتم تطبيق عقوبة الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية.

وتعاقد الأهلي مع البوسني إلفيس ساريتش خلال صيف 2019 لمدة 3 سنوات، قادما من نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

ولم يقدم ساريتش المستوى المطلوب منه، لتقرر إدارة الأهلي فسخ العقد معه في صيف 2021.

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وكشف القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عن توقيع غرامة على نادي الاتحاد، من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي "فيفا".

وجاء القرار بإلزام الاتحاد دفع مبلغ 200 ألف دولار لصالح الصربي بيزيتش، وفي حالة عدم دفع المبلغ المذكور خلال 45 يوما، سيتم عقاب النادي بالمنع من التسجيل لثلاث فترات متتالية.

وفسخ بيزيتش عقده مع نادي الاتحاد في صيف 2020، ولجأ اللاعب إلى الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

المصدر: goal.com

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