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المغرب يخسر وديا أمام نظيره الأمريكي (فيديو)

الرياضة

المغرب يخسر وديا أمام نظيره الأمريكي (فيديو)
AFP
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سقط المنتخب المغربي وديا 3-0 أمام نظيره ومضيفه الأمريكي فجر الخميس في سينسيناتي في ولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

وجاءت أهداف المنتخب الأمريكي عبر براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الانجليزي (26)، وتيموتي وياه لاعب ليل الفرنسي (32)، وحجّي رايت لاعب أنطالياسبور التركي (64).

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ويلتقي المنتخب الأمريكي وديا مع الأوروغواي الأحد في كانساس سيتي، علما أنه وقع في المجموعة الثانية "السياسية" في كأس العالم (21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر) إلى جانب إنجلترا، وإيران والفائز من مواجهة أوكرانيا وويلز اللتين تلتقيان الأحد.

أما المغرب فوقع في الرابعة إلى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

المصدر: "أ ف ب"

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