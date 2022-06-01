في يوم الطفل.. مبادرة لاعبي المنتخب الروسي السابقين

قام لاعبون سابقون في المنتخب الروسي لكرة القدم بغرس الأشجار في مدينة فولغوغراد، الأربعاء، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وشارك كل من أندري أرشافين، الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا لعام 2008، ودميتري ألينتشيف، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2004، وإيغور تيتوف، المتوج بالدوري الروسي ست مرات، وغيرهم من لاعبي كرة القدم، شاركوا المدينة في حملة بيئية لزراعة الأشجار على الأراضي المحيطة بملعب "فولغوغراد أرينا".

ويأتي هذا الحدث قبيل حفل افتتاح دوري كرة القدم للشباب في المنطقة الجنوبية، حيث تقع فولغوغراد.

وقال أرشافين، نجم المنتخب الروسي السابق:"إنه أمر رمزي أن نزرع الأشجار هنا في يوم الطفل، ومن الرائع أن تقام المباراة الافتتاحية لدوري الشباب في مثل هذا الملعب الضخم، الذي أقيمت عليه مباريات مونديال 2018".

كما أشار اللاعب السابق للمنتخب الروسي إلى أنه من المهم أن تكون جميع الرياضات متاحة للأطفال.

المصدر: "وكالة تاس"