رسميا.. توتنهام يضم بيريشيتش من إنتر ميلان

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر ميلان الإيطالي.

وسينضم ابن الـ33 عاما إلى النادي اللندني بعقد لمدة عامين، علما بأن الحالي الذي يربطه بإنتر ينتهي مع نهاية يونيو المقبل.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022

وقال توتنهام في بيان "نحن سعداء بالإعلان عن صفقة إيفان بيريشيتش. سينضم الدولي الكرواتي صاحب الخبرة الكبيرة إلى النادي في الأول من يوليو، مع نهاية عقده في إنترناسيونالي، ووافق على عقد يستمر حتى العام 2024".

وكان بيريشيتش، انضم إلى إنتر في 2015 قادما من فولفسبورغ الألماني وانتقل موسما واحدا إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة (2019-2020).

وسبق لبيريشيتش أن عمل مع مدرب توتنهام الحالي الإيطالي أنتونيو كونتي، عندما حققا لقب الدوري مع إنتر في موسم 2020-2021.

وسبق لبيريشيتش أيضا أن حقق لقب الدوري الألماني مع كل من بوروسيا دورتموند (2012)، وبايرن ميونيخ (2020)، كما سجل في نهائي كأس العالم "روسيا 2018"، عندما خسر منتخب بلاده ضد فرنسا (2-4).

ويعتبر بيريشيتش متعدد الاستخدامات، يمكنه أن يلعب كظهير أيسر أو جناحا أو مهاجما أو لاعب خط وسط مهاجم.

المصدر: أ ف ب