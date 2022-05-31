بسبب صلاح.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب لامبارد

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني على مدرب إيفرتون، فرانك لامبارد، بسبب تصريحاته عقب نهاية مباراة فريقه ضد غريمه ليفربول في أبريل الماضي.

واعترض لامباردا، خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة جمعت فريقه إيفرتون وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على عدم حصول فريقه على ركلة جزاء، زاعما أن هناك خطأ ارتكب على لاعبه أنطوني جوردون، مدعيا أن الحكم كان سيشير إلى ركلة جزاء لو وقعت نفس الحادثة مع نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.

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ورد الاتحاد الإنجليزي على هذه التصريحات بمعاقبة لامبارد، حيث قال في بيان رسمي: "جرى اتهام فرانك لامبارد بخرق لوائح الاتحاد عقب التعليقات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة إيفرتون وليفربول يوم الأحد 24 أبريل".

وأضاف: "هذه التعليقات سلوك غير لائق لأنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام".

يذكر أن ليفربول فاز على إيفرتون في تلك المباراة بهدفين نظيفين.

واحتل ليفربول، بعد نهاية موسم 2021-2022، وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي، بينما نجا إيفرتون من الهبوط لدوري الدرجة الأدنى في المراحل الأخيرة من الدوري الممتاز.

المصدر: theguardian.com