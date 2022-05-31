مدرب الأهلي يكشف سبب خسارة فريقه لقب دوري الأبطال لصالح الوداد

انتقد مدرب نادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرار الـ"كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، قائلا "من الطبيعي أن يفوز الوداد المغربي وسط كل هذه الظروف".

وتوج الوداد باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الاثنين، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

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وكان الأهلي أبدى اعتراضه على إقامة النهائي في المغرب، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لم يستجب لذلك.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه بعد المباراة: "عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساو بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة.. وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة الآن" في إشارة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الذي منح المغرب حق استضافة النهائي القاري.

ودافع المدرب الجنوب إفريقي عن اختياراته للتشكيلة الأساسية في لقاء الوداد، حيث قال "البعض يسألني عن التشكيلة والخطة لأنني خسرت لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء المغربي (في دور ربع النهائي) بنفس التشكيلة. الجميع يعرف أن عمرو السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية".

وأوضح :"كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف".

وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم في مباراة الوداد، سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني "كان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في 3 دقائق وحارس الوداد سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف".

المصدر: وكالات